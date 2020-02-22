» هكذا تدار اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان

عرض برنامج "الكبسولة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، تقريرا مصورا يكشف كيف تدير لجان جماعة الإخوان الإليكترونية صناعة الفوضى.



وأوضح التقرير، أن هناك آلاف الحسابات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي يرصد لها آلاف الدولارات لهدف واحد، وهو ترديد رسائل بعينها من أجل تطويع الرأي العام من أجل أهداف معينة.

وأوضح التقرير، أن هناك آلاف الحسابات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي يرصد لها آلاف الدولارات لهدف واحد، وهو ترديد رسائل بعينها من أجل تطويع الرأي العام من أجل أهداف معينة.

وتعتمد الجماعة الإرهابية على اللجان الإليكترونية في حربها التحريضية ضد مصر، وينشرون اليأس بين المصريين من خلالها، عبر إستراتيجيتين وهما احتكار الإنترنت، من خلال السيطرة على منصات بعينها لنشر أكاذيب الإخوان، أما الإستراتيجية الثانية فهى غرف الصدي، ويعني تضخيمهم للحدث.

وتعتمد الجماعة الإرهابية على اللجان الإليكترونية في حربها التحريضية ضد مصر، وينشرون اليأس بين المصريين من خلالها، عبر إستراتيجيتين وهما احتكار الإنترنت، من خلال السيطرة على منصات بعينها لنشر أكاذيب الإخوان، أما الإستراتيجية الثانية فهى غرف الصدي، ويعني تضخيمهم للحدث.