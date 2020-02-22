» هكذا تدار اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان

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المصريون ـ متابعات

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"الخرباوي": المقاول الهارب شخصية عبثية من اختراع الإخوان

عرض برنامج "الكبسولة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، تقريرا مصورا يكشف كيف تدير لجان جماعة الإخوان الإليكترونية صناعة الفوضى.
وأوضح التقرير، أن هناك آلاف الحسابات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي يرصد لها آلاف الدولارات لهدف واحد، وهو ترديد رسائل بعينها من أجل تطويع الرأي العام من أجل أهداف معينة.
وتعتمد الجماعة الإرهابية على اللجان الإليكترونية في حربها التحريضية ضد مصر، وينشرون اليأس بين المصريين من خلالها، عبر إستراتيجيتين وهما احتكار الإنترنت، من خلال السيطرة على منصات بعينها لنشر أكاذيب الإخوان، أما الإستراتيجية الثانية فهى غرف الصدي، ويعني تضخيمهم للحدث.
وتستخدم الجماعة أيضا ما يعرف بمعسكرات صناعة وترويج الشائعات، حيث يشرف على اللجان الإليكترونية قادة الإخوان الهاربين إلى قطر، وتمتلك كل مجموعة داخل اللجان 1000 حساب وهمي، ويتراوح راتب الشخص من 3 إلى 5 آلاف جنيه شهريا، بينما تبلغ تسعيرة التدوينة أو التعليق 1500 جنيه.
ويتلقى أعضاء المجموعة التعليمات عبر تطبيق التليجرام وأعضاء المجموعة لا يعرفون بعضهم.

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