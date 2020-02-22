» المستكاوى: "هقطع شرايين إيدي لو لم يحدث هذا الأمر"

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قال حسن المستكاوى الناقد الرياضى، إن كل من شارك في الجريمة الغير أخلاقية من لاعبي نادى الأهلى والزمالك في مباراة السوبر المصرى في الإمارات، لابد من توقيع أقصى عقاب عليهم، ويعد سلوك بلطجة وإهانة كاملة للمجتمع المصرى وغير مقبولة على الاطلاق، لافتا إلى أن لو اقتصرت العقوبات على إيقاف بعض المباريات "هقطع شرايين إيدى".
وأضاف المستكاوى، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر عبر برنامجه كل يوم المذاع على قناة "on e"، أن نزول كهربا في المباراة، أحدث ضجة كبيرة داخل الملعب واستياء لاعبو الزمالك، مضيفا أن التوتر أحد أسباب اندلاع الشرارة بعد المباراة، مؤكدا أن الكرة بما ليها من شعبية كبيرة لابد أن المواطن يفهم أن الكرة مسألة خطيرة جدا، عن أي مجال آخر. 
وتابع حسن المستكاوى، أن الأهلى والزمالك عبارة عن قبيلتين كبيرتان ولهم تأثير خطير على الشباب ولابد من التنظيم، مؤكدا أنه لابد من توقيع عقوبة قاسية جدا على لاعبو الزمالك والأهلى، خلال العقوبات المالية حتى يكون عبرة لم يفكر أن يقوم بأى فوضى مرة أخرى. 

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