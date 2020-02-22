أخصائي تغذية يحذر من هذا الأمر الخطير.. يسبب السرطان

22 فبراير 2020 - 10:10 م

قال الدكتور مروان سالم، أخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية، إن استخدام الصلصة الموجود في علب الصفيح أمر ممنوع بشكل بات، لأن الطماطم حامضية وتتفاعل مع جدار الصفيح، وبذلك يتم تبطين جدار علبة الطماطم بمادة معينة، وهذه المادة مسرطنة.



وتابع "سالم"، خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن المواطن عليه أن يستهلك الصلصة المتواجدة في الزجاج أو الكارتون، معقبًا: "العالم أجمع سلم بأضرار وضع الصلصة في علب الصفيح".

