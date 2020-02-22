إسرائيل تعلن مشاركة أحد فرقها في سباق بالإمارات

22 فبراير 2020 - 11:10 م

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن فريق من بلادها سيشارك في سباق للدرجات الهوائية يُقام في الإمارات خلال الشهر الجاري.



فيما لم تعلق السلطات الإماراتية حتى الساعة 20: 30 ت.غ على أنباء مشاركة فريق إسرائيلي بالسباق.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك": "سيشارك فريق إسرائيلي من ركاب الدراجات الهوائية في سباق بالإمارات خلال الأيام المقبلة، وستكون هذه المرة الأولى التي يشارك فيها فريق دراجات إسرائيلي في سباق بالإمارات".



وقال أحد المشاركين لقناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "تم استقبالي هنا بالأحضان، والناس هنا ودودون جدًا".



ويقام "طواف الإمارات 2020" بكافة الإمارات السبع في الفترة من الأحد إلى السبت المقبل.

ورغم أن الإمارات لا تقيم علاقات علنية مع إسرائيل، إلّا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين صرحوا في أكثر من مناسبة بوجود تقارب معها، ومع دول عربية وإسلامية أخرى.

كما أعلنت إسرائيل أنها ستشارك في "إكسبو دبي 2020" بشكل رسمي.



أيضا ذكر موقع "اكسيوس" الأمريكي، في 4 فبراير/شباط الجاري، أنّ إسرائيل والإمارات وقعتا في ديسمبر/كانون أول من العام الماضي، اتفاقية "عدم اعتداء" بينهما، في خطوة تمهد لتطبيع العلاقات بين البلدين.

