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روما "قلقة" من خطط إسرائيل الاستيطانية في القدس الشرقية

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المصريون ووكالات

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أعربت الخارجية الإيطالية، السبت، عن "قلقها العميق" جراء خطط إسرائيل لبناء 5 آلاف وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية.
وأدانت الوزارة في بيان، كشف الحكومة الإسرائيلية عن خطط لبناء وحدات استيطانية جديدة في منطقتي "هارحوماه" و"جفعات همتوس".
وأردف البيان: "إيطاليا قلقة جدا من تصريحات الحكومة الإسرائيلية حول مواصلة إنشاء 5 آلاف وحدة استيطانية، في القدس الشرقية".
وتابع: "تماشيا مع موقف الاتحاد الأوروبي، إيطاليا تجدد تأكيدها على أن إنشاء المستوطنات في المناطق الخاضعة للاحتلال، غير قانوني وفقا للقانون الدولي، ويمنع بشكل جدي التوصل إلى حل دائم ومقبول".
واستطرد: "إيطاليا تؤمن بأن حل الدولتين، حيث تكون القدس عاصمة للطرفين، وحده من سيحقق سلام دائم وعادل، بناء على المعايير الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
والخميس، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، النقاب عن خطط لبناء 5200 وحدة استيطانية جديدة بالقدس الشرقية.
وأشار إلى أن 2200 منها ستقام في مستوطنة "هارحوماه"، المقامة على أراضي جبل أبو غنيم، إضافة إلى 3 آلاف وحدة في مستوطنة "جفعات همتوس"، جنوبي القدس الشرقية.
ويأتي القرار قبل أقل من أسبوعين على انتخابات الكنيست الإسرائيلي المبكرة، المقررة في 2 مارس/آذار المقبل.
ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان في أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعي، ووفقا لبيانات منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، توجد 13 مستوطنة غير قانونية في القدس الشرقية المحتلة. -

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