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انتخابات إيران.. 195 مقعدا للمحافظين و18 للإصلاحيين

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شاهد بالصور.. انتخابات إيران
شاهد بالصور.. انتخابات إيران
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المصريون ووكالات

أعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية، السبت، أن المحافظين حصدوا 195 مقعدا بالبرلمان، والإصلاحيين 18 من أصل 253 مقعدا حسمت نتائجها حتى الآن، بحسب نتائج أولية.
وذكرت اللجنة في بيان، نقله إعلام محلي، أن الانتخابات التشريعية، التي أجريت الجمعة، في 208 دائرة بعموم البلاد، حصل فيها المستقلون وآخرون على 40 مقعدا حتى الآن.
وأوضح الإعلام، أن نتائج الانتخابات في العاصمة طهران، سيتم إعلانها، الأحد.
والجمعة، شهدت إيران الانتخابات البرلمانية الـ11 منذ الثورة الإسلامية عام 1979، تنافس فيها 7 آلاف و148 مرشحا على 290 مقعدا في البرلمان.
وأجريت الانتخابات في ظل رفض مجلس صيانة الدستور الإيراني عددا كبيرا من طلبات الترشيح، خاصة لمرشحي التيار الإصلاحي.
وقُدرت نسبة المشاركة في التصويت بحوالي 40 في المئة على مستوى البلاد، و30 في المئة بطهران، وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية، لكن السلطات مددت الاقتراع لست ساعات أخرى للسماح لأكبر عدد ممكن من الناخبين بالتصويت. -

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