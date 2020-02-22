إسرائيل تعزل 33 تواصلوا مع وفد كوري بسبب كورونا

22 فبراير 2020 - 10:10 م

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، السبت، عزل 32 مواطنا صحيا بعدما تبين أنهم تواصلوا مع وفد من كوريا الجنوبية زار الأراضي المحتلة، وجرى تسجيل إصابات بين أعضاءه بفيروس "كورونا الجديد".



وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها عزلت 32 طالبا صحيا في منازلهم بمدينة بئر السبع (جنوب) لمدة 5 أيام تمهيدا لفحصهم، حسب صحيفة "معاريف" العبرية.

وأضافت أن أن الطلاب الذين وضعوا في العزل الصحي تواصلوا مع "وفد من كوريا الجنوبية زار مناطق إسرائيلية وفلسطينية خلال الشهر الجاري، وتبين أن بعض أفراده مصابون بكورونا الجديد".

وتم العزل الصحي، للمرشد السياحي الذي رافق الوفد الكوري الجنوبي، وجارٍ تحديد أماكن مرشدين آخرين (لم يذكر عددهم) لعزلهم، وفقًا للقناة (12) الإسرائيلية الخاصة.

كانت الصحة الإسرائيلية، أعلنت في وقت سابق اليوم، تطبيق الحجر الصحي لمدة 14 يوما على أي شخص يصل البلاد قادما من كوريا الجنوبية أو اليابان، حسب القناة ذاتها.

وأعلنت إسرائيل، الجمعة، اكتشاف أول إصابة بالفيروس لمواطنة عائدة من سفينة "أميرة الماس"، التي كانت تخضع للحجر الصحي في ميناء "يوكوهاما" الياباني.