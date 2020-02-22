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لندن.. العشرات يتظاهرون تضامنا مع جوليان أسانج

عرب وعالم

القبض على أسانج
القبض على أسانج
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المصريون ووكالات

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تظاهر العشرات، السبت، أمام مقر المفوضية العليا الأسترالية بالعاصمة البريطانية لندن؛ للتضامن مع مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج.
شهدت المظاهرة أمام المفوضية (تمثيلية دبلوماسية) مشاركة بعض الشخصيات الفنية والسياسية، بينها عازف الغيتار البريطاني روجر ووترز، ووزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس، إضافة إلى صحفيين ونشطاء مدنيين.
وطالب المتظاهرون بعدم تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة، مرددين شعارات ضد الرئيس دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
يشار إلى أن محكمة وستمنستر الجزئية بلندن ستنظر، الثلاثاء، في تسليم أسانج، الذي يحمل الجنسية الأسترالية، إلى الولايات المتحدة.
وأسانج موجود حاليا في سجن بيلمارش في لندن؛ حيث يقضي حكما بالسجن 50 أسبوعا لانتهاكه شروط الإفراج عنه بكفالة، بعد أن سحبت منه سفارة الإكوادور ببريطانيا، حق اللجوء.
وسبق أن وجه الادعاء العام في السويد لأسانج اتهامات باغتصاب سيدة أثناء زيارته للبلاد في 2010، قبل أن تسقط تلك الدعوى بالتقادم إثر لجوئه إلى سفارة الإكوادور منذ نحو 7 أعوام.
وبجانب اتهامات الاغتصاب في السويد، تطالب واشنطن لندن بتسليم أسانج إليها بسبب اتهامه بنشر مواد عسكرية ودبلوماسية سرية في 2010.
ويواجه أسانج تهما بالتآمر لارتكاب جريمة قرصنة أجهزة كمبيوتر في الولايات المتحدة والمشاركة في عملية تسريب أسرار حكومية. -

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