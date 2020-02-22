  • السبت 22 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر11:55 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ركلات الترجيح تهدي الزمالك كأس السوبر على حساب الأهلي

إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم وشيكابالا 8 مباريات

سقوط أمطار - أرشيفية

أمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

أرشيفية

تراجع كبير في الإصابة بـ"كورونا" في الصين

أرشيفية

حقيقة نقص الأدوية في مصر مع استمرار أزمة «كورونا»

القيادي الإخواني أحمد مطر

قيادي إخواني: قتلى السلفيين في «رابعة» ماتوا على «بدعة وضلالة»

أرشيفية

ارتفاع كبير بأسعار الذهب.. والدولار يستقر أمام الجنيه

مجدي يعقوب

«مجدي يعقوب».. «ملك القلوب» الذي وعد فأوفى

السيسي

خلال استقباله مبعوث "آبي أحمد".. "السيسي" يشدد على هذا الأمر

قتل بـ «اللودر» في القاهرة.. ودهس في سوهاج

شاهد بالفيديو.. قتل بـ «اللودر» في القاهرة.. ودهس في سوهاج

محمد صلاح

رقم قياسي جديد لـ«صلاح» قبل مواجهة وست هام

الصومال يستعد لصد غزو الجراد بطائرات ومبيدات صديقة للبيئة

عرب وعالم

الجراد في كيينا
الجراد في كيينا
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. "ترامب" يستعد لحضور أولمبياد طوكيو باليابان

#

تعرف على مفاجأة فايلر لخداع الزمالك في السوبر

#

بالفيديو.. الجراد يقتحم مناطق زراعية بالسعودية

#

لاغتصابهما فتاة.. إعدام شابين بدولة عربية في ميدان عام

أعلنت الحكومة الصومالية، السبت، استعدادها لمواجهة أسراب الجراد التي غزت البلد، وذلك باستخدام آليات حديثة، مثل طائرات مخصصة لهذا الغرض، إضافة إلى مبيدات كيميائية صديقة للبيئة.
وقالت وزارة الري في الحكومة المركزية، خلال اجتماع موسع نظمته، إن أسراب حشرة الجراد ألحقت أضرارا بمساحات شاسعة من أراضي الزراعة والرعي، تقدر بـ100 ألف هكتار (الهيكتار يساور 10 آلاف متر مربع)؛ حيث تتغذى على الأوراق والأزهار وقشور النباتات ما أثر سلبًا على الأمن الغذائي.
وثمة توقعات بموجة جديدة من أسرب الجراد خلال موسم الأمطار المقبل؛ حيث تنمو فيه هذه الحشرة بكثرة.
وعقب الاجتماع، قال وزير الزراعة والري سعيد حسين عيد، في مؤتمر صحفي، إن الصومال في حالة تأهب للتقليل من آثار الجراد على البيئة، خلال موسم الربيع، الذي يبدأ في مارس/آذار المقبل؛ حيث ينمو الجراد بكثرة.
وتابع أن الوزارة ستستخدم آليات حديثة تصل الصومال قريبا، مثل طائرات لرش الجراد جوًا، وهي الطريقة الأكثر فعالية.
ومضى قائلًا إن الوزارة ستعمل، بالتعاون مع الأقاليم الفيدرالية، على تأهيل كوادر مختصة لمكافحة الجراد، وإنشاء مراكز تحكم لجمع معلومات في كل الأقليم.
وشدد على أن الوزراة ستحرص على استخدام مبيدات كيميائية صديقة للبيئة حتى لا تؤثر سلبًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأعلن الصومال، في وقت سابق، حالة طورئ في البلد، إثر غزو أسراب الجراد لمناطق عديدة، وتدميره كميات هائلة من المحاصيل؛ ما يهدد الأمن الغذائي.
وحذرت هيئات دولية من احتمال حدوث مجاعة في دول منطقة شرقي إفريقيا؛ ما لم تُبذل جهود كبيرة للسيطرة على أسراب الجراد، التي تلتهم مساحات شاسعة من الزراعة والرعي. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تعليق الدراسة في 8 محافظات إيرانية بسبب كورونا
» إسرائيل تمنع 200 أجنبي من دخول أراضيها
» بالفيديو.. الظهور الأول للرئيس الإماراتي منذ 9 أشهر
» الأزهر يضم علماء هندسة وراثية وفلك لضبط الفتوى
» حبس كويتي كاد يتسبب في قطع العلاقات مع السعودية
» وقف بسكويت المعاهد الأزهرية بسبب الرمل
» بهدف «+90».. الهلال يخطف فوزًا قاتلًًا من اتحاد جدة
» التلفزيون يستضيفه والجمهور يقاطع.. جدل كبير بسبب «محمد رمضان»
» إسلام كاميروني نجا من حادث إرهابي بألمانيا
» طاقم تحكيم «ليتواني» لإدارة مباراة الأهلي والزمالك
» وفاة نقيب شرطة بسكتة قلبية داخل مكتبه

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:11 ص

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    17:52

  • عشاء

    19:22

من الى
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية
وزيرة الصحة