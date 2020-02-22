الصومال يستعد لصد غزو الجراد بطائرات ومبيدات صديقة للبيئة

22 فبراير 2020 - 10:00 م

أعلنت الحكومة الصومالية، السبت، استعدادها لمواجهة أسراب الجراد التي غزت البلد، وذلك باستخدام آليات حديثة، مثل طائرات مخصصة لهذا الغرض، إضافة إلى مبيدات كيميائية صديقة للبيئة.



وقالت وزارة الري في الحكومة المركزية، خلال اجتماع موسع نظمته، إن أسراب حشرة الجراد ألحقت أضرارا بمساحات شاسعة من أراضي الزراعة والرعي، تقدر بـ100 ألف هكتار (الهيكتار يساور 10 آلاف متر مربع)؛ حيث تتغذى على الأوراق والأزهار وقشور النباتات ما أثر سلبًا على الأمن الغذائي.

وثمة توقعات بموجة جديدة من أسرب الجراد خلال موسم الأمطار المقبل؛ حيث تنمو فيه هذه الحشرة بكثرة.

وعقب الاجتماع، قال وزير الزراعة والري سعيد حسين عيد، في مؤتمر صحفي، إن الصومال في حالة تأهب للتقليل من آثار الجراد على البيئة، خلال موسم الربيع، الذي يبدأ في مارس/آذار المقبل؛ حيث ينمو الجراد بكثرة.

وتابع أن الوزارة ستستخدم آليات حديثة تصل الصومال قريبا، مثل طائرات لرش الجراد جوًا، وهي الطريقة الأكثر فعالية.

ومضى قائلًا إن الوزارة ستعمل، بالتعاون مع الأقاليم الفيدرالية، على تأهيل كوادر مختصة لمكافحة الجراد، وإنشاء مراكز تحكم لجمع معلومات في كل الأقليم.

وشدد على أن الوزراة ستحرص على استخدام مبيدات كيميائية صديقة للبيئة حتى لا تؤثر سلبًا على صحة الإنسان والبيئة.

وأعلن الصومال، في وقت سابق، حالة طورئ في البلد، إثر غزو أسراب الجراد لمناطق عديدة، وتدميره كميات هائلة من المحاصيل؛ ما يهدد الأمن الغذائي.