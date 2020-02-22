» وقف بسكويت المعاهد الأزهرية بسبب الرمل

قرر الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، وقف توزيع الوجبات الغذائية «البسكويت» على طلاب المعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة والموجود بمخازن المنطقة الأزهرية بالدقهلية، والتحفظ عليها بالمخازن، لحين إعادة سحب عينات منه وإعادة تحليلها والتأكد من سلامتها، بعد شكاوى أولياء الأمور من وجود «رمل وزلط» ضمن مكوناته.

وقال مكي، في بيان صحفى: «بناء على شكوى أولياء الأمور قررنا التحفظ على البسكويت للشركة المنتجة ومنع توزيعه على الطلاب لحين التأكد من صلاحيته وسلامته لأبنائنا الطلاب».

وأضاف: «سبق أن سحبنا عينات من البسكويت في 8 يناير الماضي وأرسلناها للتحليل بالمعامل المركزية التي أكدت سلامتها، وبمجرد ورود شكوى منه للمرة الثانية أصدرت أمرا فوريا بالتحفظ على جميع الكميات ومنع توزيعه لحين إعادة سحب عينات جديدة».

وتابع وكيل وزارة الصحة أن «البسكويت ما زال سارى الصلاحية، ولا مانع من سحب عينات أكثر من مرة للتأكد من سلامته، وسأرسل مراقبي الأغذية صباح الأحد لسحب عينات جديدة».

كان عدد من أولياء أمور الطلاب بالمعهد الدينى الابتدائى بمنية سندوب، تقدموا بشكاوى تفيد بالعثور على رمل بالسكويت الذي يتم توزيعه على التلاميذ كتغذية داخل المعهد، ونشر عدد من أولياء الأمور صورًا للبسكويت على مواقع التواصل الاجتماعى وبه بقع زرقاء.