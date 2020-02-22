  • السبت 22 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر10:07 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سقوط أمطار - أرشيفية

أمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

أرشيفية

تراجع كبير في الإصابة بـ"كورونا" في الصين

أرشيفية

حقيقة نقص الأدوية في مصر مع استمرار أزمة «كورونا»

القيادي الإخواني أحمد مطر

قيادي إخواني: قتلى السلفيين في «رابعة» ماتوا على «بدعة وضلالة»

أرشيفية

ارتفاع كبير بأسعار الذهب.. والدولار يستقر أمام الجنيه

مجدي يعقوب

«مجدي يعقوب».. «ملك القلوب» الذي وعد فأوفى

السيسي

خلال استقباله مبعوث "آبي أحمد".. "السيسي" يشدد على هذا الأمر

قتل بـ «اللودر» في القاهرة.. ودهس في سوهاج

شاهد بالفيديو.. قتل بـ «اللودر» في القاهرة.. ودهس في سوهاج

محمد صلاح

رقم قياسي جديد لـ«صلاح» قبل مواجهة وست هام

الملك سلمان والشيخ صباح

حبس كويتي كاد يتسبب في قطع العلاقات مع السعودية

بهدف «+90».. الهلال يخطف فوزًا قاتلًًا من اتحاد جدة

الرياضة

الهلال
الهلال
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مجموعة الأهلي.. الهلال يخطف فوزًا مثيرًا أمام بلاتنيوم

#

الدوري السعودي.. الهلال يكتسح العدالة بسباعية

#

مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يسقط أمام الهلال

#

المقاولون يواصل مطاردته للأهلي على قمة الدوري

المصريون

اتحاد جدة

الهلال

خطف فريق الهلال فوزًا قاتلًا على اتحاد جدة، بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الجانبين على ملعب «جامعة الملك سعود» في قمة مباريات الجولة الـ19 من الدورى السعودى للمحترفين.

هدف المباراة الوحيد احرزه البرازيلى كارلوس إدواردو فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، والغى حكم اللقاء هدفا للاتحاد فى الدقيقة 80 احرزه البرازيلى رومارينيو بعد الرجوع لتقنية الفيديو "VAR ".

بتلك النتيجة يحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدورى السعودى للمحترفين برصيد 44 نقطة بفارق 3 نقاط عن النصر (حامل اللقب) الذى تغلب على الحزم 2-0، بينما يحتل فريق الاتحاد المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة فى موقف لا يحسد عليه.

جدير بالذكر أن الهلال نجح فى التفوق على الاتحاد، فى لقاء الدور الأول، بنتيجة 3 – 1، سجل ثلاثية الزعيم، كارلوس إدواردو هدفين و سيباستيان جيوفينكو، بينما أحرز روماريو هدف العميد الوحيد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بالفيديو.. الظهور الأول للرئيس الإماراتي منذ 9 أشهر
» الأزهر يضم علماء هندسة وراثية وفلك لضبط الفتوى
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وليفانتي
» وقف بسكويت المعاهد الأزهرية بسبب الرمل
» بهدف «+90».. الهلال يخطف فوزًا قاتلًًا من اتحاد جدة
» التلفزيون يستضيفه والجمهور يقاطع.. جدل كبير بسبب «محمد رمضان»
» إسلام كاميروني نجا من حادث إرهابي بألمانيا
» طاقم تحكيم «ليتواني» لإدارة مباراة الأهلي والزمالك
» وفاة نقيب شرطة بسكتة قلبية داخل مكتبه
» بالصور.. انتشال جثة مصري بعد 10 أيام من غرقه في الكويت
» تأجيل مباراة بالدوري الإيطالي بسبب «كورونا»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:11 ص

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    17:52

  • عشاء

    19:22

من الى
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية
وزيرة الصحة