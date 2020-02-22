» بهدف «+90».. الهلال يخطف فوزًا قاتلًًا من اتحاد جدة

22 فبراير 2020 - 09:35 م

خطف فريق الهلال فوزًا قاتلًا على اتحاد جدة، بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الجانبين على ملعب «جامعة الملك سعود» في قمة مباريات الجولة الـ19 من الدورى السعودى للمحترفين.

هدف المباراة الوحيد احرزه البرازيلى كارلوس إدواردو فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، والغى حكم اللقاء هدفا للاتحاد فى الدقيقة 80 احرزه البرازيلى رومارينيو بعد الرجوع لتقنية الفيديو "VAR ".

بتلك النتيجة يحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدورى السعودى للمحترفين برصيد 44 نقطة بفارق 3 نقاط عن النصر (حامل اللقب) الذى تغلب على الحزم 2-0، بينما يحتل فريق الاتحاد المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة فى موقف لا يحسد عليه.

جدير بالذكر أن الهلال نجح فى التفوق على الاتحاد، فى لقاء الدور الأول، بنتيجة 3 – 1، سجل ثلاثية الزعيم، كارلوس إدواردو هدفين و سيباستيان جيوفينكو، بينما أحرز روماريو هدف العميد الوحيد.