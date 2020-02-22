  • السبت 22 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر10:07 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سقوط أمطار - أرشيفية

أمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

أرشيفية

تراجع كبير في الإصابة بـ"كورونا" في الصين

أرشيفية

حقيقة نقص الأدوية في مصر مع استمرار أزمة «كورونا»

القيادي الإخواني أحمد مطر

قيادي إخواني: قتلى السلفيين في «رابعة» ماتوا على «بدعة وضلالة»

أرشيفية

ارتفاع كبير بأسعار الذهب.. والدولار يستقر أمام الجنيه

مجدي يعقوب

«مجدي يعقوب».. «ملك القلوب» الذي وعد فأوفى

السيسي

خلال استقباله مبعوث "آبي أحمد".. "السيسي" يشدد على هذا الأمر

قتل بـ «اللودر» في القاهرة.. ودهس في سوهاج

شاهد بالفيديو.. قتل بـ «اللودر» في القاهرة.. ودهس في سوهاج

محمد صلاح

رقم قياسي جديد لـ«صلاح» قبل مواجهة وست هام

الملك سلمان والشيخ صباح

حبس كويتي كاد يتسبب في قطع العلاقات مع السعودية

التلفزيون يستضيفه والجمهور يقاطع.. جدل كبير بسبب «محمد رمضان»

آخر الأخبار

محمد رمضان
محمد رمضان
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

بسبب الطيار المفصول.. محمد رمضان يحذف تعليقا مسيئا ويثير الجدل

#

إعلامية شهيرة لـ"محمد رمضان": بتكيد زي النسوان .. اخص عليك

#

فنان شهير لـ"محمد رمضان": كفاية هبد .. عيب اللي بتعمله دا

#

«مطلبتش مليم».. الطيار المفصول يكذب محمد رمضان

اجتاحت موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان الإعلامي وائل الإبراشي، استضافة الفنان محمد رمضان في أولى حلقات برنامجه على شاشة التليفزيون المصري.

وجاء الغضب خصيصًا بعد تنظيم حملات من قبل النشطاء، لمقاطعة أعمال الفنان على خلفية أزمته مع الطيار الموقوف، والمهرجانات التي ينتجها

وباتت أزمة الفنان محمد رمضان، والطيار أشرف أبو اليسر، حديث الرأي العام، على خلفية إيقاف الأخير، بسبب الصورة التي نشرها رمضان من داخل كابينة القيادة للطائرة المتجهة من القاهرة إلى الرياض.

واشتعلت مؤخرًا، الأزمة التي بدأت في أكتوبر 2019، عندما قال «رمضان» بأنه قدم عرضًا للطيار أبو اليسر، لتعويضه عن عمله الذي فُصل منه، وأن أبو اليسر طلب منه مبلغ 9 ونصف مليون جنيه كتعويض له.

قائد الطائرة، تحدث لوسائل الإعلام، نافيًا ما زعمه الفنان، وأنه لم يطلب منه مليمًا، الأمر الذي عرض محمد رمضان للهجوم من قبل البعض متهمين إياه بالكذب على العامة.

وكانت آخر التطورات هي قيام الطيار الموقوف برفع دعوى قضائية بالمحكمة الاقتصادية على محمد رمضان لتعويضهم بمبلغ يقارب الـ 25 مليون جنيه، نظير العمل الذي فصل منه مدى الحياة، وبدورها حددت المحكمة يوم 19 مارس أول جلسات النظر في القضية.

وفي ظل الأحداث والأخبار المتفاوتة بين هذا وذاك، نظم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة كبرى لمقاطعة أعمال الفنان محمد رمضان.

ورغم احتقان الجميع ضد الفنان، إلا أن الإعلامي وائل الإبراشي، أمس، قرر استضافته، في أول حلقة من برنامجه «التاسعة»، الذي سيقدمه على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري بعد تطويره.

وإثر ذلك تعرض «الإبراشي»، لهجوم رواد موقع التواصل الاجتماعي، لإعلان استضافة محمد رمضان خاصة وأن هناك حملة مقاطعة أغاني المهرجانات ومنها تلك الأغاني التي يغنيها محمد رمضان في حفلاته.

حيث اعتبر رواد التواصل الاجتماعي، أن استضافه محمد رمضان على شاشة التليفزيون المصري، يعد تحديًا لرغبة المواطنين في تطهير الذوق العام من الأغاني والألفاظ الهابطة والمسيئة.

وقال بعض مستخدمي مواقع التواصل، نداء إلى مسؤولي التليفزيون المصرى: «إنقذوا إعلامنا الوطني من تحدى الشعب.. تجرى حاليا على السوشيال ميديا حملة لمقاطعة التليفزيون المصري بسبب استضافة محمد رمضان».

بينما قال أحد المشاركين ضمن حملة الجروب الرسمي لـ«خليها تنضف ضد محمد رمضان»: «الإعلام سبب كل ما يحدث الآن واللعنة على من تضامن في ضياع أخلاق جيل كامل».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بالفيديو.. الظهور الأول للرئيس الإماراتي منذ 9 أشهر
» الأزهر يضم علماء هندسة وراثية وفلك لضبط الفتوى
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وليفانتي
» وقف بسكويت المعاهد الأزهرية بسبب الرمل
» بهدف «+90».. الهلال يخطف فوزًا قاتلًًا من اتحاد جدة
» التلفزيون يستضيفه والجمهور يقاطع.. جدل كبير بسبب «محمد رمضان»
» إسلام كاميروني نجا من حادث إرهابي بألمانيا
» طاقم تحكيم «ليتواني» لإدارة مباراة الأهلي والزمالك
» وفاة نقيب شرطة بسكتة قلبية داخل مكتبه
» بالصور.. انتشال جثة مصري بعد 10 أيام من غرقه في الكويت
» تأجيل مباراة بالدوري الإيطالي بسبب «كورونا»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:11 ص

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    17:52

  • عشاء

    19:22

من الى
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية
وزيرة الصحة