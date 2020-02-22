» طاقم تحكيم «ليتواني» لإدارة مباراة الأهلي والزمالك

أمير سعد
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، عن طاقم تحكيم ليتواني لإدارة مباراة الأهلي مع الزمالك يوم الاثنين المقبل ضمن مسابقة الدوري الممتاز.
وجاء الطاقم على النحو التالي:
جيديميناس ماسيكا .. حكم ساحة
فيتوتاس سميكوس .. مساعد أول
كاسلوسكاس .. مساعد ثان
دوناتاس رامساس .. حكم رابع
وتغلب فريق الزمالك على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري وسجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأهدر محمد هاني وإليو بادجي وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.
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