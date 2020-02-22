الصحة: عدد سكان مصر سيسجل هذا الرقم في 2100

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سكان مص

عدد سكان مصر

السكان فى مصر

كشف الدكتور طارق توفيق، نائب وزيرة الصحة لشؤون السكان، عن التوقعات بشأن عدد سكان مصر عام 2100.

جاء هذا أثناء لقائه ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، حيث أشار إلى أنه في العام 2100 سيصل عدد سكان مصر إلى 360 مليون نسمة، و240 مليون نسمة في العام 2050، إذا ما استمر الإنجاب بنفس المعدل الحالي.

وقال إن هناك 34 مركزًا في الصعيد ينجبون 590 ألف طفل في العام، مشيرًا إلى أن هناك 22 مركزًا في الدلتا ينجبون 170 ألف طفل كل عام.

وذكر أن القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا هي القرى الأقل خدمة وتعليمًا والأكثر في حالات الإنجاب.


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