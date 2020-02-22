دورتموند يهزم فيردر بريمن ويرتقي لوصافة الـ«بوندزليجا»

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بروسيا دورتموند

بريمن

هالاند

فاز فريق بروسيا دورتموند على فيردر بريمن، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب «فيسير شتاديون»، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الألماني.

جاءت أهداف دورتموند، في الشوط الثانى من المباراة، افتتح دان أكسيل زاجادو، أهداف أسود فيستفاليا، في الدقيقة 52، وأضاف النجم النرويجى الشاب ايرلينج هالاند، ثانى الأهداف في الدقيقة 66.

بهذا الفوز رفع دورتموند، رصيده للنقطة 45 في المركز الثانى، بفارق الأهداف عن فريق لايبزيج، الذى يتساوى معه في عدد النقاط، ويواجه بعد قليل فريق شالكة، بينما يتصدر بايرن ميونخ المسابقة برصيد 49 نقطة، بعد فوزه أمس على بادربورن، بنتيجة 3 – 2. 


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