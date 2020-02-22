» إسلام كاميروني نجا من حادث إرهابي بألمانيا

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الكاميرون

شاب كاميرونى

اسلام كاميرونى

أعلن شاب كاميروني إسلامه، عقب نجاته من الهجوم إرهابي، تعرض له مقهى في ألمانيا قبل أيام.

وكان هجومًا عنصريًا إرهابيًا قد وقع في مدينة هاناو غربي ألمانيا الأربعاء الماضي، أسفر عن مقتل 9، وإصابة 6 بجروح.

ونجا الاكاميرونى بيتر مينّيمان من الهجوم بعدما نفذ الرصاص من سلاح المهاجم، قبل أن يشهر إسلامه الجمعة.

وشهد مقر جمعية هاناو الإسلامية، إعلان إسلام الشاب عقب صلاة الجمعة، وغير اسمه إلى بلال بيتر مينّيمان.

وفي كلمة له خلال إشهار إسلامه، قال مينيمان، الذي يعمل مدربا للملاكمة، إن الهجوم العنصري وقع في أثناء تناوله للأكل، رفقة أصدقائه في مقهى أرينا.

وتابع: "أصدقائي ماتوا أمام عيني، وأنا نجوت من الموت بعد نفاذ الرصاص من المهاجم. ما زلت تحت تأثير الحادث"، موضحًا أنه يملك معلومات كثيرة عن الإسلام، الذي قرر دخوله بعد الحادث.

وداهمت قوات الأمن الألماني منزل منفذ الهجوم الإرهابي توبياس.ر 47 عاما؛ وعثرت على جثته وجثة والدته البالغة 72 عاما.


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