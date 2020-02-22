مهاجم برشلونة: لن أغسل ملابسي بعد معانقة «ميسي»

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برشلونة

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أعرب الدنماركي مارتن برايثوايت، المنتقل حديثًا إلى صفوف فريق برشلونة، عن سعادته الغامرة بعد اللعب بجانب ليونيل ميسي للمرة الأولى بقميص النادي الكتالوني اليوم أمام ضيفه إيبار.

وقال «برايثوايت» خلال تصريحاته بعد المباراة: "اليوم صنعت هدفا لميسي وعانقته، لن أغسل ملابسي، ميسي عانقني وهنأني وناولني بعض الكرات, انه عظيم ويريد ان اكون مرتاحاً".

أضاف: "عندما كنت طفلاً شاهدت العديد من المُباريات الاولى لكثير من اللاعبين الجُدد وكنت افكر كم ستكون هذه اللحظة مميزة، رأيتني فجأة هنا ومع استقبال الناس كانت الأجواء رائعة".

وحقق فريق برشلونة فوزًا كبيرًا أمام نظيره إيبار بنتيجة 5-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا"، وقد صنع برايثوايت الهدفين الرابع والخامس.


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