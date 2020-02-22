ارتفاع كبير بأسعار الذهب.. والدولار يستقر أمام الجنيه

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الطيب حسين

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ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب بالأسواق

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مساء اليوم السبت، استقرارًا ملحوظًا.

وجاء السعر اليوم مقارنة بآخر تعامل بالبنوك الرسمية، أمس الأول الخميس.

وسجلت العملة الأمريكية في البنك الأهلي 15.53 جنيه للشراء، و15.63 جنيه للبيع.

أما بنك الإسكندرية فبلغ السعر 15.51 جنيه للشراء ونحو 15.65 جنيه للبيع.

وفى بنك مصر سجل 15.53 جنيه للشراء و15.61 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع في البنك المركزي.

أما أسعار الذهب في مصر، فسجلت صعودا بقيمة 5 جنيهات، حيث سجل عيار 21 نحو 705 جنيهات للجرام، مقارنة بنحو 700 في تعاملات أمس.

وجاءت الأسعار كما يلي:

عيار 18 عند 607 جنيهات.

عيار 21 الأكثر شيوعًا 705 جنيهات.

عيار 24 سجل 806 جنيهات.

الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5640 جنيها.

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