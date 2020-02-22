» السعودية تستعد لاستخراج 200 ترليون قدم مكعب من الغاز

22 فبراير 2020 - 07:59 م

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، ياسر بن عثمان الرميان، عن حصول الشركة على الموافقة على تطوير حقل "الجافورة" العملاق، في المنطقة الشرقية.

ويعد الجافورة أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة حتى الآن.

وأعرب "الرميان" عن عميق شكره لولي العهد السعودي، ورئيس اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، الأمير محمد بن سلمان.

واشار إلى أن تطوير حقل "الجافورة" سيتم بما يدعم المكانة الرائدة للمملكة في قطاع الطاقة العالمي، ويسهم في تحقيق هدف الشركة في أن تكون أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة على المستوى الدولي، بحسب بيان رسمي صادر عن الشركة.

كما أعرب رئيس "أرامكو" السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، عن امتنانه وشكره للأمير محمد بن سلمان، على ثقته الكبيرة ودعمه الدائم لجهود الشركة، كما شكر وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، على جهوده الكبيرة ومساندته المستمرة لدور الشركة الرائد في أعمال التنقيب والإنتاج.

وأضاف الناصر أن تطوير حقل الجافورة سيعزز تنوع موارد الشركة ويدعم التنوع الاقتصادي للمملكة.

وجاء في بيان الشركة، أنه سيتم تطوير حقل "الجافورة" وفقا لأعلى المعايير البيئية التي تلتزم بها "أرامكو" السعودية، متوقعة أن يكون لتطوير الحقل أثر مالي إيجابي على المدى الطويل، بحيث يبدأ هذا الأثر المالي في الظهور عبر النتائج المالية للشركة على مراحل متزامنة مع الأعمال المتعلقة بتطوير الحقل.

وتقدّر أبعاد حقل "الجافورة" بطول 170 كم، وعرض 100 كم، ويقدر حجم موارد الغاز في مكمن حقل "الجافورة" بنحو 200 ترليون قدم مكعبة من الغاز الخام الغني بسوائل الغاز الذي يمثل اللقيم للصناعات البتروكيميائية والمعدنية.

وستؤدي مراحل تطوير حقل "الجافورة"، والذي يتوقع أن يبدأ الإنتاج منه مطلع عام 2024، إلى تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجيا، ليصل إلى نحو 2.2 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا من غاز البيع عام 2036.

ونظرا لخصائص الحقل، فإنه سيكون قادرا على إنتاج نحو 425 مليون قدم مكعبة قياسية من غاز الإيثان يوميا، تمثل نحو 40% من الإنتاج الحالي، كما سينتج الحقل نحو 550 ألف برميل يوميا من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيميائية.