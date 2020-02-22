» تأجيل مباراة بالدوري الإيطالي بسبب «كورونا»

22 فبراير 2020 - 07:26 م

أعلن الإتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم السبت، تأجيل مباراة اسكولي مع نظيره كريمونيسي في دوري الدرجة الثانية، وذلك بسبب مرض كورونا.

وكان من المقرر أن تقام مباراة اليوم بين فريقي اسكولي وكريمونيسي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري الدرجة الثانية، لكن تم تأجيلها بدون إبداء أي أسباب، لكن التقارير تشير أن السبب الحقيقي بسبب تأكد وجود حالة إصابة بفيروس كورونا في مدينة كريمونا.

يذكر أن قد تم تأجيل مباراة في نفس المدينة بين فريقي كريمونيسي وبيريشيا في دوري الشباب .

يذكر أن إيطاليا قد أعلنت عن حالتي وفاة، و30 حالة إصابة بسبب فيروس كورونا.