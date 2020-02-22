» «ميسي» يسجل سوبر هاتريك في فوز برشلونة على إيبار بخماسية

22 فبراير 2020 - 07:10 م

حقق فريق برشلونة فوزًا كبيرًا على إيبار، بخمسة أهداف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدورى الإسبانى.

تقدم برشلونة بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، وقد سجل أهداف برشلونة الثلاث الأسطورة ليونيل ميسي في الدقائق 14 و38 و40.

في الشوط الثاني استمرت النتيجة كما هي حتى الدقيقة 87 ليسجل ميسي الرابع، قبل أن يختتم البرازيلي ارثر ميلو الخماسية، والهدفين من صناعة الوافد الجديد مارتن برايثوايت الذى حل بديلا في الشوط الثاني.

وغاب عن البارسا فى لقاء اليوم كل خوردى البا، عثمان ديمبيلى ولويس سواريز للإصابة.

بهذه النتيجة يعتلي برشلونة صدارة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف الذى سيواجه ليفانتي في تمام العاشرة مساء، بينما يحتل إيبار فى المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة