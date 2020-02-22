» "سامسونج" تغلق مجمعًا صناعيًا بسبب «كورونا»

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سامسونج

كورونا

الفيروس

أغلقت شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية، مجمع مصانع تابعا لها في مدينة غومي جنوبي البلاد، بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت "سامسونغ"، أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم، إنها تعتزم إغلاق المجمع بأكمله حتى صباح يوم 24 فبراير.

بينما سيغلق المبنى الذي كان الموظف المصاب يعمل به حتى صباح يوم 25 من الشهر ذاته.

وقبل ساعات، أبلغت كوريا الجنوبية عن قفزة قدرها 6 أضعاف في الإصابات الفيروسية خلال 4 أيام إلى 346، معظمها مرتبط بكنيسة ومستشفى في رابع أكبر مدينة وما حولها، حيث تم إغلاق مدارس وطلب من السكان تجنب التجمعات الجماهيرية.


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