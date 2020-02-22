» بيان عاجل بشأن «تذاكر» مباراتي الأهلي والزمالك بدوري الأبطال

22 فبراير 2020 - 06:23 م

أصدرت شركة «تذكرتي» بيانًا مساء اليوم السبت بشأن حجز التذاكر الخاصة بمباراتي الأهلي والزمالك في ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقالت الشركة عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "تنوه شركة تذكرتي لعملائها الكرام بإن هناك أعمال تحديث تتم على المنظومة".

وأضافت: "تعتذر الشركة عن أي مشاكل أو أعطال فنية واجهت المستخدمين، حيث سيتم الانتهاء من أعمال التطوير خلال 24 ساعة، نشكركم على ثقتكم ونتمنى التوفيق للأندية المصرية في مواجهتهم الإفريقية".

يذكر أن الزمالك سيواجه الترجي الرياضي التونسي يوم 28 فبراير الجاري، بينما سيلتقي الأهلي مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي يوم 29 من الشهر ذاته.



