تجديد حبس باتريك جورج 15 يومًا على ذمة التحقيقات

جددت نيابة جنوب المنصورة الكلية، حبس الباحث المصري باتريك جورج زكى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، والذي ألقي القبض عليه يوم 8 فبراير الماضي، تنفيذًا لقرار النيابة العامة.

وتم إلقاء القبض على الباحث، في مطار القاهرة أثناء عودته من إيطاليا في الثامن من فبراير الماضي.

فيما قرر قسم ثاني المنصورة حبسه على ذمة التحقيقات لمدة 15 يومًا، على خلفية اتهامه بإدارة واستخدام حساب على الشبكة المعلوماتية بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن القومي، التحريض على قلب نظام الحكم.

وسمح رئيس النيابة، للمتهم بحضور محاميه من المبادرة المصرية ومنظمات المجتمع المدني المصرية والإيطالية كما سمح بحضور وممثل من السفارة الإيطالية وممثل للاتحاد الأوروبي.

وأثارت قضية القبض على باتريك جورج، جدلًا واسعًا في الرأي العام والصحافة الأجنبية، خاصة بعدما قالت السلطات الإيطالية إن الباحث إيطالي الجنسية.