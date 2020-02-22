مدرب الترجي في أزمة قبل مواجهة الزمالك

22 فبراير 2020 - 06:04 م

يسعى معين الشعباني، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، لتعويض غياب عبد القادر بدران مدافع الفريق عن مواجهة الزمالك المرتقبة يوم الجمعة المقبل في ذهاب دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الزمالك نادي الترجي في مباراة ذهاب دور الـ8 بالبطولة الأفريقية يوم السبت المقبل الموافق 29 فبراير بالقاهرة، على أن تكون مباراة العودة أحد أيام 6 أو 7 من شهر مارس.

ويعاني معين الشعباني من غياب أحد أبرز العناصر الدفاعية لفريقه بعد إصابه لاعبه الجزائري عبد القادر بدران، والمقرر أن يغيب عن لقاء السبت المقبل بين الزمالك والترجي.

وأشارت تقارير صحفية تونسية أن مدرب فريق الترجي يقوم بتجهيز اللاعب الشاب محمد أمين توغاي صاحب الـ20 عاما، من أجل إشراكه أمام الزمالك في المواجهة المرتقبة بين الفريقين في دوري الأبطال.

وأشرك الشعباني المدافع توغاي لمدة 15 دقيقة في مباراة الترجي مع البنزرتي في بطولة الدوري التونسي والتي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، وذلك للاستعانة به في لقاء الزمالك.