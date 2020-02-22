قرار هام من المحكمة بشأن مصور زوجته عارية

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المحكمة

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قرار هام

مصور زوجته عارية

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.أ.خ" 33 سنة عامل بالسجن 5 سنوات لاتهامه بالاعتداء على حرية الحياة الخاصة لزوجته المجني عليها "د.ع.ع" 22 سنة.

جاء ذلك عندما قام المتهم، بتصويرها عارية خلسة أثناء إقامة علاقة زوجية معها دون علمها، وتهديدها بنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي في حالة عدم تنازلها عن القضايا التي قامت المجني عليها برفعها ضده بدائرة قسم أول سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 بدائرة قسم أول سوهاج عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليها ربة منزل بقيام زوجها المتهم بتصويرها عارية خلسة أثناء إقامة علاقة زوجية معها وتهديدها بفضحها ونشر المقاطع المصورة مقابل تنازلها عن القضايا التي قامت برفعها ضده.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.


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