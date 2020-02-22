» بالصور.. انتشال جثة مصري بعد 10 أيام من غرقه في الكويت

22 فبراير 2020 - 05:46 م

نجحت السلطات الكويتية، في انتشال جثة صياد مصري بعد 10 أيام من غرقه في مياة الخليج.

وقال رئيــس البعثة القنصلية المصرية لدى الكويت، السفير هشام عسران، إنه تم العثور على جثمان الشاب المصري احمد الخواجة، بعد نحو 10 ايام من البحث عنه في مياه الخليج، مشيدا في هذا الصدد بالجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات الكويتية للعثور على جثمان الفقيد.

وقال السفير عسران في تصريحات لصحيفة «الأنباء» ان السلطات الكويتية عثرت على جثمان الصياد المصري احمد الخواجة ظهر امس الخميس بينما تم التحقق من الطب الشرعي في تمام الساعة 6 مساء امس بأن الجثمان هو جثمان الخواجة.

وأشار السفير عسران إلى انه وفور انتهاء السلطات الكويتية من اجراءاتها الرسمية سيتم نقل الجثمان الى مصر لدفنه بمقابر أسرته - حسب طلبهم - مقدما خالص التعازي لأسرة الفقيد الخواجة، وداعيا الله ان يتغمده بواسع رحمته.