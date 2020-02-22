  • السبت 22 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر06:12 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السيسي

خلال استقباله مبعوث "آبي أحمد".. "السيسي" يشدد على هذا الأمر

قتل بـ «اللودر» في القاهرة.. ودهس في سوهاج

شاهد بالفيديو.. قتل بـ «اللودر» في القاهرة.. ودهس في سوهاج

محمد صلاح

رقم قياسي جديد لـ«صلاح» قبل مواجهة وست هام

الملك سلمان والشيخ صباح

حبس كويتي كاد يتسبب في قطع العلاقات مع السعودية

انتحار فتاة بعد اغتصاب جماعي

"الحبيب الندل".. مفاجأة في اغتصاب 4 شباب لفتاة القليوبية

الفرق بين كورونا ونزلات البرد العادية

تعرف على عدد المصابين.."كورونا" يصل لبنان والسبب إيران

علاء مبارك

"علاء مبارك" يدعو لوالده بعد نقله للعناية المركزة

بطلة فيديو كليب أنا بنت مكة

تطورات جديدة في كليب "بنت مكة" الذي أحدث ضجة في السعودية

نور الطالبي

مفاجأة.. بطلة فيلم "لحظة ظلام" متحولة جنسيًا وهذه قصتها

الكويت تنتظر نبؤة صادمة

الكويت تنقذ 700 مواطن من الإصابة بـ"كورونا"

بالصور.. انتشال جثة مصري بعد 10 أيام من غرقه في الكويت

عرب وعالم

انتشال الجثة من البحر
انتشال الجثة من البحر
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

بالصور.. الصين تنتهي من بناء مستشفى في 10 أيام

#

قرار عاجل من نانسي عجرم بعد مقتل شاب في فيلتها

#

مفاجأة.. "نانسي عجرم" مهددة بـ«القتل»

#

الجيش المصري ينفذ عملية برمائية في البحر المتوسط

الكويت

انتشال

جثة

البحر

مصرى

نجحت السلطات الكويتية، في انتشال جثة صياد مصري بعد 10 أيام من غرقه في مياة الخليج.

وقال رئيــس البعثة القنصلية المصرية لدى الكويت، السفير هشام عسران، إنه تم العثور على جثمان الشاب المصري احمد الخواجة، بعد نحو 10 ايام من البحث عنه في مياه الخليج، مشيدا في هذا الصدد بالجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات الكويتية للعثور على جثمان الفقيد.

وقال السفير عسران في تصريحات لصحيفة «الأنباء» ان السلطات الكويتية عثرت على جثمان الصياد المصري احمد الخواجة ظهر امس الخميس بينما تم التحقق من الطب الشرعي في تمام الساعة 6 مساء امس بأن الجثمان هو جثمان الخواجة.

وأشار السفير عسران إلى انه وفور انتهاء السلطات الكويتية من اجراءاتها الرسمية سيتم نقل الجثمان الى مصر لدفنه بمقابر أسرته - حسب طلبهم - مقدما خالص التعازي لأسرة الفقيد الخواجة، وداعيا الله ان يتغمده بواسع رحمته.





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مدرب الترجي في أزمة قبل مواجهة الزمالك
» بلاغ للنائب العام ضد «شيكابالا» بتهمة «الفعل الفاضح»
» بالصور.. انتشال جثة مصري بعد 10 أيام من غرقه في الكويت
» وفاة ابنة لاعب شهير أثناء تشجيعه بالمدرجات
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وإيبار
» إحالة المتهمين بـ«ختان» طفلة أسيوط للجنايات
» 30 لاعبًا في قائمة المصري لمواجهة نهضة بركان
» الكويت تنفي وجود إصابات بـ"كورونا" على أراضيها
» تغريم الإسماعيلي 20 مليون جنيه بسبب إبراهيم حسن
» الإفتاء : تحميل الكتب عن طريق الإنترنت جائز بشرط
» تشيلسي يحقق فوزًا صعبًا على توتنهام

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:22 م

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    17:52

  • عشاء

    19:22

من الى
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية
وزيرة الصحة