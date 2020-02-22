النجم الساحلى يدك شباك نجم المتلوي بخماسية

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النجم الساحلى

نجم المتلوي

فاز فريق النجم الساحلى على ضيفه نجم المتلوى بخسمة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، على ملعب "بو على لحوار" فى إطار منافسات الجولة الـ16 من الدورى التونسى.

وشهدت المباراة تألق المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالى لاعب الأهلى السابق والذى سجل هدفين للنجم فى الدقيقتين 6 و74 ليسجل أول أهدافه مع الفريق، فيما أحرز اللاعب فراس بالعربى 3 أهداف "هاتريك" فى الدقائق 17 من ركلة جزاء، و57، و85.

الفوز رفع رصيد النجم الساحلى إلى 29 نقطة فى المركز الثالث، فيما توقف رصيد نجم المتلوى عند 10 نقاط فى المركز الرابع عشر والأخير.

وفى نفس الجولة سقط الأفريقى أمام هلال الشابة بهدف دون رد، وتعادل اتحاد بن قردان مع اتحاد تطاوين 2-2.

جدير بالذكر أن قرعة الدور ربع النهائى من دورى أبطال أفريقيا، أوقعت النجم الساحلى فى مواجهة الوداد المغربى.


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