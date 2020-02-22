"علاء مبارك": القضاء المصري شامخ

22 فبراير 2020 - 05:43 م

وصف علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، القضاء المصري بـ"الشامخ".

جاء هذا في تصريحات لموقع "روسيا اليوم"، بعد تبرئته اليوم السبت، من قضية "التلاعب بالبورصة"ـ كما أعرب عن شكره للقضاء المصري.

وقال نجل مبارك إنه "يشكر القضاء المصري الشامخ وأنه مسرور، ليس ببراءته وبراءة شقيقه جمال فحسب، بل ببراءة باقي المتهمين الذين تم الزج بهم في القضية".

وكانت قد تمت تبرئة نجلي حسني مبارك، علاء وجمال، في قضية التلاعب بالبورصة اليوم السبت.