» وفاة ابنة لاعب شهير أثناء تشجيعه بالمدرجات

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بايرن ميونخ وبادربورن
بايرن ميونخ وبادربورن
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أمير سعد

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المصريون

بايرن ميونخ

الدورى الألمانى

بادربورن

شهدت مباراة بايرن ميونخ مع ضيفه بادربون، التي أقيمت على ملعب ملعب "أليانز أرينا" في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء أمس الجمعة، على ملعب في افتتاح مباريات الـ23 من منافسات الدوري الألماني.

ذكر الموقع الرسمي لنادى بايرن ميونخ، أنه توفيت ابنة لاعب بادربورن ستريلي مامبا صاحبة الـ14 شهرا في الملعب بعد تعرضها لحالة إنهيار ليتم نقلها إلى عيادة في ميونخ بواسطة سيارة الإسعاف، لكنها توفت على الفور.

أضاف الموقع: "أسرة نادي بايرن ميونخ ولاعبيه يعربون عن خالص تعاطفهم مع أسرة الفتاة".

حسم التعادل بنتيجة 1 – 1، الشوط الأول من اللقاء، تقدم بايرن ميونخ بالهدف الأول عن طريق سيرج جنابرى، في الدقيقة 25 من زمن المباراة.

تلقت شباك الفريق البافارى، هدف التعادل في الدقيقة 44، بعد خروج خاطئ من الحارس المخضرم، مانويل نوير، الذى نجح دينيس سربيني، في مراوغته، ووضع الكرة في الشباك الخالية.

وفى الشوط الثانى، نجح النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى، في منح بايرن ميونخ التقدم بالهدف الثانى، في الدقيقة 70، قبل أن يرد سريعا، فريق بادربورن، بهدف التعادل في الدقيقة 75، عبر سفين ميشيل.

نجح ليفا، في خطف الهدف الثالث لفريق بايرن ميونخ، في الدقيقة 88 من زمن المباراة.

تعد مواجهة بادربورن، الأخيرة للفريق البافارى، قبل مواجهة مضيفه فريق تشيلسي الإنجليزي، مساء الثلاثاء المقبل، فى ذهاب دور الـ16، من دورى أبطال أوروبا.

وعزز بايرن ميونخ، صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 49 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط عن فريق لايبزيج، صاحب المركز الثانى برصيد 45 نقطة، الذى سيواجه اليوم السبت فريق شالكة، فيما توقف رصيد بادربورن، عند 16 نقطة، في المركز الثامن عشر والأخير.

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