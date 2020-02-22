خلال استقباله مبعوث "آبي أحمد".. "السيسي" يشدد على هذا الأمر

22 فبراير 2020 - 05:29 م

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن ثوابت سياسة مصر تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

جاء هذا أثناء استقباله رئيس الوزراء الإثيوبي السابق ميريام ديسالين، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي اليوم السبت.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء التزام مصر بإنجاح المفاوضات الثلاثية بمسار واشنطن، وأنه مع قرب التوقيع على الاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، فإن ذلك من شأنه أن يحفظ التوازن بين مصالح جميع الأطراف، ويفتح آفاقاً رحبة للتعاون والتنسيق والتنمية بين مصر وإثيوبيا والسودان ، وسيأذن ببدء مرحلة جديدة نحو الانطلاق لتطوير العلاقات المتبادلة بينهم، وما لذلك من مردود إيجابي وتنموي على منطقة حوض النيل بأسرها في ضوء الثقل الإقليمي للدول الثلاث.

وشدد الرئيس السيسي ، على أن ثوابت سياسة مصر تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، كما أكد على إعلاء قيم التعاون والإخاء بين الشعوب، وتسخير الموارد وتكريس الجهود المشتركة لصالح التنمية والبناء.

ونقل ديسالين للرئيس السيسي رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، تضمنت، التأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه إثيوبيا لتطوير علاقتها وتعزيزها مع مصر.

واستعرض "ديسالين" قضية سد النهضة في ضوء ما تم التوصل إليه حتى الآن، في إطار المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان .