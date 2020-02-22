حبس كويتي كاد يتسبب في قطع العلاقات مع السعودية

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السعودية

الكويت

محامي

قطع العلاقات

المنطقة المقسومة

قررت النيابة العامة في الكويت، حجز محام 21 يوما وإحالته إلى السجن المركزي على خلفية تدوينه تغريدات رأت الأجهزة الأمنية أنها مسيئة ومخالفة للقانون.

وكانت الأجهزة الأمنية قد أوقفت المحامي واتهمته بإذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد وتعريضها لخطر قطع العلاقات السياسية مع دولة صديقة "السعودية"، ومخالفة قانون الوحدة الوطنية، وذلك على خلفية تدوينه تغريدات بشأن المنطقة المقسومة فضلا عن تحدثه بشأن إحدى القبائل، حسب صحيفة الأنباء الكويتية.

ومؤخرًا أعلن وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، بدء عملية الضخ التجريبي للنفط من حقلي "الوفرة" و"الخفجي" المشغلين بالشراكة مع السعودية.

وأضاف الفاضل، أن الإنتاج التجريبي من الحقلين الواقعين في "المنطقة المقسومة" سيزيد بالتدريج حتى يبلغ مستوياته الطبيعية.

ولفت الفاضل، إلى أنه يتوقع أن يبلغ إنتاج النفط من المنطقة المشتركة 550 ألف برميل في اليوم قبل نهاية العام الجاري، مؤكدًا أن الكويت تهدف إلى تعزيز إنتاجها من النفط ليصل إلى 4 ملايين برميل في اليوم بحلول سنة 2040.

واتفقت السعودية والكويت في العام الماضي، على وضع حد لنزاع دام 5 سنوات حول المنطقة المقسومة، ما سيسمح باستئناف الإنتاج في الحقلين اللذين يمكنهما ضخ 0.5% من إمدادات النفط العالمية.


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