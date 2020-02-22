» 30 لاعبًا في قائمة المصري لمواجهة نهضة بركان

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نهضة بركان

اختار الجهاز الفني لفريق المصري بقيادة طارق العشري 30 لاعبًا استعدادًا لمباراة نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها بالسويس في الثامنة مساء الأحد بعد القادم، في ذهاب دور الـ8 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وضمت القائمة المختارة اللاعبين  لحراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة، إيهاب العايدي.

في خط الدفاع: إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، كريم العراقي، عمر كمال، بهاء مجدي، مصطفى طيارة، محمود حمد، خالد مصطفى.

في خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقي، ايزي ايميكا، سعيدو سيمبوري، أحمد ياسر، مفتاح طقطق، حسين رجب، إسلام عطية، حسن علي، محمد جابر، حجاج عويس، عبد الناصر دي ماريا، شيخ موكورو، عبد الرحمن زين، أحمد عادل "ميسي"، أيمن ندا.

في خط الهجوم: محمود وادي، أوستين أموتو.


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