تعرف على عدد المصابين.."كورونا" يصل لبنان والسبب إيران

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سجلت لبنان حالات إصابة لأول مرة بفيروس كورونا، وسط حالة من الاستنفار الصحي والمخاوف لدى المواطنين.

وأعلن وزير الصحة اللبناني، حسن حمد، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى سيدة لبنانية وصلت على متن طائرة قادمة من مدينة قم الإيرانية.

وقال حسن، خلال مؤتمر صحفي عاجل بمقر الوزارة في بيروت: «بعدما اجتمعت اللجنة الوطنية لمكافحة وباء الكورونا (..) وبعد تبيان نتيجة فحص "بي سي آر" لمريضة عُزلت أمس الخميس من على متن طائرة آتية من قم، تثبّت لنا من حوالي ساعة إيجابية الفحص لهذه المريضة البالغة من العمر 45 عاماً وهي بصحة جيدة». كما تابع: «مثل دول كثيرة، سُجّلت أول حالة اليوم في لبنان»، لافتاً إلى «حالتين مشتبه بهما» يتم نقلهما حالياً إلى الحجر الصحي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في العاصمة.


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