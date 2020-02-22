» تغريم الإسماعيلي 20 مليون جنيه بسبب إبراهيم حسن

22 فبراير 2020 - 05:05 م

قررت المحكمة الرياضية الدولية، تغريم الإسماعيلي 20 مليون جنيه بسبب قضية إبراهيم حسن، جناح الفريق السابق وبيراميدز الحالي.

ويأتي ذلك القرار على خلفية قيام الإسماعيلي ببيع اللاعب إلى نادي الزمالك، دون حصول على نادي نجوم المستقبل، فريقه المستقبل على حقوقه المالية من تلك الصفقة.

وكانت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة قامت بتغريم الإسماعيلي 2.5 مليون جنيه لصالح النجوم كجزء من قيمة صفقة انتقال إبراهيم حسن إلى الزمالك.

وتقدمت إدارة النجوم برئاسة محمد الطويلة بشكوى رسمية للمحكمة الرياضية الدولية من أجل تحصيل على كافة حقوق النادي المالية من تلك الصفقة.