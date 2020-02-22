رقم قياسي جديد لـ«صلاح» قبل مواجهة وست هام

22 فبراير 2020 - 05:02 م

أعلن الحساب الرسمي للعبة فانتازي بريميرليج أن النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول والمنتخب الوطنى، حقق رقما قياسيا في اللعبة قبل مباراته أمام وست هام المقرر إقامتها بعد غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال الحساب الرسمي للفانتازي على تويتر، إن محمد صلاح حصل على شارة الكابتن عن طريق 2,175,883 مدرب وهو أكبر عدد للاعب فى الموسم الجارى، حيث تفوق على جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الذى حصل على الشارة في الجولة 17 عبر 2,155,335 مدرب.

وجاء فى المركز الثانى بقائمة أكثر اللاعبين الذين تم اختيارهم ككابتن سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي بـ586,350 ويليه ساديو مانى نجم ليفربول بـ571,998.

ويعد محمد صلاح أغلى لاعب في اللعبة هذا الموسم حيث وصل سعره إلى 12.8 مليون إسترليني وثاني أكثر لاعب جمعا للنقاط أيضًا بـ168 نقطة بعد المتصدر كيفين دي بروين (175 نقطة) وفي المركز الثالث فاردي (154 نقطة).

ويدخل ليفربول مباراة وست هام وهو يتربع على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة بفارق 22 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي الوصيف الذى سيواجه ليستر سيتي مساء اليوم.