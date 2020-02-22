"الحبيب الندل".. مفاجأة في اغتصاب 4 شباب لفتاة القليوبية

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القليوبية

فتاة

حبيب

اهتزت إحدى قرى مركز طوخ بمحافظة القليوبية، على وقع جريمة اغتصاب بشعة، ضحيتها فتاة في الصف الثالث الإعدادي، نهشها 4 ذئاب بشرية داخل شقة مستأجرة.

البداية ببلاغ تلقته الأجهزة الأمنية من الفتاة وخالها، بتعرضها للاعتداء الجنسي من طرف 4 شباب، داخل إحدى الشقق المستأجرة، مشيرة إلى أحد الشباب التي كانت على علاقة به.

وفجرت تحقيقات النيابة وتحريات المباحث، مفاجأة، حيث أشارت إلى وجود علاقة عاطفية منذ شهرين بين الفتاة وأحد الشباب البالغ من العمر 19 عامًا، والذي يعمل حارس أمن في إحدى الشركات.

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن الفتاة واعدت الشاب أكثر من مرة وواقعها جنسيًا كالأزواج، مشيرة إلى أنه يوم الحادث تواعدا على اللقاء واصطحبها إلى أحد المنازل بناحية عزبة القاضي بقرية مشتهر دائرة المركز إلا أنها فوجئت بوجود باقي المتهمين معه ولم تتمكن من الإفلات منهم وقاموا بالتعدي عليها جنسيا جميعا.

وبعد تقدم الفتاة وخالها ببلاغ للأمن، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 متهمين حيث جرى تحديدهم وضبطهم وبمناقشة المجني عليها قالت إن أحدهم على علاقة عاطفية معها وقام باستدراجها لباقي المتهمين وقاموا بالتعدي الجنسي عليها وبمواجهة المتهمين عقب ضبطهم اعترفوا بارتكاب الواقعة مشيرين أنهم استدرجوا المجني عليها وتعدوا عليها جنسيا وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت النيابة بحبسهم.


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