» الكويت تنفي وجود إصابات بـ"كورونا" على أراضيها

22 فبراير 2020 - 04:47 م

نفت وزارة الصحة الكويتية، وجود أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

ونقلت صحيفة "الكويتية"، مساء اليوم، السبت، نفيًا من الصحة بشأن ما يتم تداوله حول وجود حالات مصابة بفيروس كورونا في مستشفى الفروانية .

كما نفت الوزارة ما يتم تداوله من تحذير لعدم تناول الطعام المقدم من المطاعم، وربطه باحتمالية الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

وأكد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية بالبرلمان الكويتي، النائب خليل الصالح، وصول أول طائرة كويتية إلى مشهد الإيرانية لإجلاء مواطنيها .