الكويت تنقذ 700 مواطن من الإصابة بـ"كورونا"

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كورونا

انقاذ مواطنين

كشفت صحيفة ”الراي“ الكويتية، تفاصيل غجلاء مواطنين كويتيين على متن 5 طائرات بسبب فيروس كورونا.

ونقلت عن مصدر في الإدارة العامة للطيران المدني، أنه من المتوقع أن تصل 5 طائرات كويتية من إيران، اليوم السبت، على متنها نحو 700 مواطن.

وكشف أنه سيتم إخلاء المواطنين من إيران كإجراءات احترازية خشية من انتشار فيروس كورونا .

وذكر: إنه ”تم تخصيص مطار الشيخ سعد للركاب العائدين من إيران، ومُنع هبوط الطائرات التي تقلهم في المطارات الأخرى حتى لا يؤثر ذلك على المسافرين والقادمين “.

وتابع أن الكويت أرسلت فريقاً يتكون من 12 طبيبا وممرضا إلى إيران؛ لفحص الركاب قبل صعودهم الطائرات، وبالتالي فرز الحالات .

وكشف المصدر أن الفريق الطبي سيبقى في إيران لمدة يومين حتى إجلاء جميع الكويتيين العالقين هناك.

وأوضح المصدر أن أول رحلة قادمة من إيران ستصل عصر اليوم وسيكون على متنها 120 راكبا، وأنه سيتم إنزالهم فور وصولهم ونقلهم إلى حافلات ومن ثم إلى مبنى خاص في مطار الكويت تم تخصيصه كمركز للحجر الصحي.

كما جهزت وزارة الصحة جهزت موقعين لاستخدامهما كحجر صحي للقادمين من الدول الموبوءةـ كما أن أول تطبيق للحجر الصحي سيكون على كل القادمين من مدينة قم الإيرانية التي تشهد تفشياً للفيروس.

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