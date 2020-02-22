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«السيسي» يستقبل رئيس مجلس النواب التشيلي

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حسن علام- متابعات

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رئيس البرلمان

رئاسة الجمهورية

الرئيس السيسي

استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم  "إيفان فلوريس"، رئيس مجلس النواب التشيلي، وذلك بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رحب بالوفد البرلماني التشيلي، طالباً بنقل تحياته إلى الرئيس "سيباستيان بينيرا"، ومؤكداً الاعتزاز بالعمق التاريخي للعلاقات الودية بين البلدين.
 
 
كما أعرب  الرئيس عن التطلع لتطوير العلاقات بين مصر وشيلي في مختلف المجالات وتفعيل أطر التعاون القائمة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز العلاقات البرلمانية، إلى جانب الصعيدين الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن العمل على تعظيم الاستفادة بما يتمتع به البلدان من إمكانات متنوعة.
 
من جانبه؛ أعرب رئيس مجلس النواب التشيلي عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيداً بما حققته مصر خلال السنوات الماضية من تقدم ملموس على صعيد الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، وكذلك فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ومعرباً عن تقديره لما يجمع بين البلدين من روابط متينة وممتدة عبر قرن من الزمان، واتفاقه مع أهمية الدفع قدماً بالتعاون الثنائي فى المجالات المختلفة، خاصةً المجالين الاقتصادي والتجاري لما يتمتعا به من آفاق رحبة لتطوير التعاون بشأنهما.
 
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تباحثاً حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما فيها إمكانية الاستفادة من موقع مصر كقاعدة انطلاق للمنتجات التشيلية إلى المنطقتين العربية والأفريقية، لا سيما فى ضوء اتفاقات التجارة الحرة التى تربط مصر بهاتين المنطقتين.
 
كما أكد الجانبان الحرص على مواصلة التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية، خاصةً إزاء الملفات محل الاهتمام المشترك، مثل القضية الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المتبادل في إطار التعاون جنوب-جنوب.


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