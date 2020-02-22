الأزهر يرد على النائب العام بشأن "الختان" (مستند)

22 فبراير 2020 - 04:24 م

رد الأزهر الشريف، على طلب النائب العام المستشار حماده الصاوي، بشأن مسألة ختان الإناث.

وأرسل الأزهر الشريف رأيه الشرعي في هذه القضية للنيابة العامة.

وقال الرأي الشرعي للأزهر الشريف، إنه تبين من خلال ما قرره أهل الفقه والطب أن للختان مضار كبيرة تلحق شخصية الفتاة بشكل عام وتؤثر على حياتها الأسرية بعد الزواج .

وتابع أنه بناءً على ذلك فقد تقرر بالإجماع أن الختان لم ترد فيه أوامر شرعية صحيحة وثابتة لا في القرآن ولا في السنة، وأنه مجرد عادة .

وتضمن أيضًا رأي الأزهر الشريف المضار المتعلقة بختان الإناث .