بالأرقام.. أسعار تذاكر مباراة الأهلى وصن دوانز

محمد عبد الحارس
أعلن محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، فتح باب الحجز الالكتروني أمام الجماهير لحضور مباراة الفريق أمام صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، فإن قيمة أسعار التذاكر جاءت على النحو التالي: 1500 جنيه لـ"V.V.I.P "، و500 جنيه لـ"V.I.P "، والدرجة الأولى 250 جنيها، والدرجة الثانية 150 جنيهًا، والثالثة 75 جنيهًا.
ويستضيف الأهلي صن داونز الجنوب أفريقي يوم 29 فبراير الجاري على إستاد القاهرة.
مغرب05:52 م
فجر
05:12
شروق
06:35
ظهر
12:13
عصر
15:26
مغرب
17:52
عشاء
19:22