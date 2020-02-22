» الإفتاء : تحميل الكتب عن طريق الإنترنت جائز بشرط

22 فبراير 2020 - 02:27 م



" ما هو الحكم الشرعي في تحميل الكتب عن طريق الانترنت " سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، من أحد المواطنين، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك".



وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر فيديو تم نشره على صفحة الدار عبر موقع "فيسبوك"،ردا علي السائل :" إن الناشر إذا عرض الكتاب على الإنترنت فهو مباح للانتفاع، ولكن إذا تم تحميل الكتاب من أجل الطبع والنشر والبيع فهو حرام".



و أضاف :"لا يجوز فك التشفير لتحميل الكتاب، لأن الناشر حينها لا يريد لأحد أن يحصل على الكتاب وفى هذه الحالة يمكن للشخص شراء الكتاب أو البرنامج".

