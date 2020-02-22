» سيدة تعزف على الكمان خلال إزالة ورم بالمخ.. لن تتخيل السبب

22 فبراير 2020 - 02:22 م

عرضت فضائية " العربية"، مقطع فيديو، لامرأة تعزف على آلة " الكمان"، أثناء إجرائها لجراحة استئصال ورم في المخ.



وعزفت داجمار تيرنر، عازفة الكمان، بالعزف أثناء إجراء العملية بعد إصابتها بنوبة صرع استدعت الجراحة، وأزيل 90 % من الورم دون أن تتأثر مهارتها .



وطلب الجراحون البريطانيون، من داجمار العزف على الكمان أثناء الجراحة للتأثر من حركة أطرافها خلال الجراحة المعقدة .



شاهد الفيديو..





