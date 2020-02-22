محادثة حامية بين "كهربا" وعبد الله جمعة

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دارت محادثة عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بين صانع ألعاب النادى الأهلى محمود عبد المنعم "كهربا"، وظهير أيسر الزمالك عبد الله جمعة الفترة الأخيرة، بعد أحداث مباراة السوبر بالأمارات.

وبدأ "كهربا" حديثه للاعب الزمالك قائلا: "عيب اللي عملته أنت كده هتخلي الناس تكرهك"، ليرد عليه عبد الله: "متجيش على أخوك الصغير علشان تكسب بنط عند الأهلاوية، أنا اتشتمت بأمي ومكانش ينفع أسكت".

وتوّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، بإستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.


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