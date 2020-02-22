» احذري من تساقط شعرك بهذه الطريقة

22 فبراير 2020 - 02:11 م

تبحث النساء باستمرار عن كيفية زيادة كثافة شعرها وأن يبدو صحي ، لذلك قدمت العديد من الدراسات الحديثة طرق جديدة للوصول إلي هذه النتيجة.

وأول طريق الحصول علي شعر كثيف هو غسيل الشعر أقل من 3 مرات أسبوعيا لأن كثرة غسيله تؤدي إلي تساقطه، كذلك غسله بالمياه الدافئة وليست الساخنة لأنها تؤدي إلي خسارة الزيوت الطبيعية من فروة الرأس وجفافها كما أن المياه الباردة لا تنظف فروة الرأس.

عدم تمشيط الشعر وهو مبلل لأنه في هذه الحالة يكون ضعيف فيجب الانتظار حتى يجف الشعر ، مع استخدام المشط الواسع الأسنان حتى لا يتساقط الشعر.

كذلك عدم تعريض الشعر إلي حرارة مجفف الشعر قدر المستطاع واستخدام الزيوت الطبيعية التي تتمتع بخصائص تجعلها تساعد في ترطيب فروة الرأس ومنع تساقط الشعر وتحفز نموه.