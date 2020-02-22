شاهد..وزير سابق يبكي على الهواء..السبب مهم

22 فبراير 2020 - 02:05 م

بكى السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، على الهواء أثناء حديثه عن والده المتوفى، قائلا :"والدي عاش طفولة صعبة كلما كان يذكرها لي كنت أبكي ".



وأضاف "العرابي" خلال حواره مع برنامج "فنجان قهوة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، بأن فقدان والديه في سن صغير ، جعله يعيش في بيت عمه و يقوم بتربيته ".



وتابع : "والدي عاش في سلام ورحل فى هدوء ، وكان يعطي نصائح لي كل فترة وليس بصفة دائمة ولم يكن يستخدم أسلوب العقاب".



وأكمل :"أنا لم أدخن ولو لمرة واحدة في حياته، والدي نصحني بعدم تدخين السجائر، وإلى وقتنا هذا لم أدخن سيجارة في حياتي".



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