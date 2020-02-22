لن يوقفنا حادث طبيبات المنيا عن فعل هذا الشيء

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الصحة

إكسترا نيوز

بور سعيد

هالة زايد

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة،أن منظمة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد تسير بشكل مبهر، قائلة :" المنظومة تجري أنواع عمليات لم تكن تجرى من قبل في المحافظة".

وأضافت "هالة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، بأن المستشفيات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد تقدم خدمة صحية وعلم بأعلى مستوى، معقبة :" طلبت من العاملين في المستشفى أن يراسلوا الجامعات الخارجية للحصول على التدريب المطلوب، لن يوقفنا حادث طبيبات المنيا عن تدريب الجميع للحصول علي منظومة صحية متقدمة".

وتابعت: "أنا فخورة بالطاقم الطبي في مستشفيات بورسعيد"، لافتة إلى أن تطبيق المنظومة يسير وفق للجدول الزمني في عدد من المحافظات، منوهة بأن المرحلة الأولى من المنظومة تضم 6 محافظات ونحو 65% من الأسر المستهدفة سجلوا أنفسهم بالمنظومة".

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