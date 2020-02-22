خبير: عندنا مشكلة أصعب من كورونا

22 فبراير 2020 - 01:28 م

كشف محسن عادل، الخبير الاقتصادي، عن سر ارتفاع أسعار الذهب العالمي مؤخرا ،قائلا: "فيروس كورونا ليس المشكلة الحقيقية لارتفاع أسعار الذهب، فالمشكلة أعمق من الفيروس، دي مشكلة أكبر من كورونا".

وأضاف "عادل"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، قائلا :"المشكلة الحقيقية هي مكان انتشار الفيروس "مقاطعة هوبي"، لافتًا إلى أن مقاطعة هوبي الموجود بها منطقة ووهان "معقل فيروس كورونا" منطقة حساسة وهي المسئولة عن أغلب الصادرات الصينية، ما جعل هناك حالة اضطراب في أسعار الذهب والدولار والاقتصاد العالمي.



وتابع :" بأن فيروس كورونا لا يعتبر وباءً حتى الآن؛ لأن مشكلته الحقيقية هي عدم وجود علاج له حتى الآن".

