قرار رئاسي بالإفراج عن 671 سجينا

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قرار رئاسي بالإفراج عن 671 سجين
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متابعات - أمينة عبد العال

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رئيس الجمهورية

العفو

قطاع السجون

قرار رئاسي

أعلن قطاع السجون أنه تم العفو عن 240 سجينا و إفراج شرطي عن 431 من نزلاء السجون تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم و الذين استوفوا شروط العفو ، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الشرطة وذكري مرور 68 عاما علي ملحمة الإسماعيلية.

وكان قطاع السجون شكل لجان لفحص ملفات نزلاء السجون علي مستوي الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة حيث انتهت أعمال اللجان إلي انطباق القرار علي 240 نزيل ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وبفحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم بالإفراج عن 431 نزيلا إفراج شرطي، حسبما نشرت"صدي البلد".

   


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